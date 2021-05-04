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Нової «Партії регіонів» в Україні не буде.
Новину передає «Преса України».
Відомий український олігарх Ринат Ахметов заявив, що створювати нову політичну силу «Партію регіонів 2.0» він не має наміру. За даними видання Телеграф, політика Ахметову не цікава.
«Політика мене взагалі не цікавить. У 2006 році я прийняв рішення балотуватися в парламент і шкодую про це до сих пір. Я виявився прогульщиком і взагалі не знаю, що я там робив», - додав він.
За його словами, політична діяльність була його помилкою, яку він двічі повторювати не буде.
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
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