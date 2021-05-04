Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 10:25

Нової «Партії регіонів» в Україні не буде.

Новину передає «Преса України».

Відомий український олігарх Ринат Ахметов заявив, що створювати нову політичну силу «Партію регіонів 2.0» він не має наміру. За даними видання Телеграф, політика Ахметову не цікава.

«Політика мене взагалі не цікавить. У 2006 році я прийняв рішення балотуватися в парламент і шкодую про це до сих пір. Я виявився прогульщиком і взагалі не знаю, що я там робив», - додав він.

За його словами, політична діяльність була його помилкою, яку він двічі повторювати не буде.