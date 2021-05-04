Зеленський відзвітував про візит у Польщу

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 09:48

Він нагадав про брак вакцин в Україні та вступ держави в НАТО та ЄС.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з лідерами Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Як відомо, зустріч відбулась у Польщі. Так, Зеленський зазначив, що був гранично відвертим у питаннях, які хвилюють український народ.

«Євросоюз – це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов’язкова. Коли весь світ без малого – захопила пандемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна давала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим. Тоді ми були рівними», - зазначив він.

За словами українського президента, наразі розподіл вакцини у світі несправедливий й Україна отримала дуже мало вакцин. Він нагадав про загострення ситуації на українсько-російському кордоні, підкресливши, що вступ України до ЄС і НАТО сприятиме завершенню війни на Донбасі.

Сьогодні у Польщі був гранично відвертим. У дискусії з президентами Естонії, Латвії, Литви та Польщі говорив про те, що... Опубликовано Володимиром Зеленським Понедельник, 3 мая 2021 г.

«Я радий, що з Президентом Анджеєм Дудою ми підписали спільну декларацію про європейське майбутнє України. Так наш польський друг закріпив не на словах, а власним підписом свою підтримку. Польща – вже друга держава, яка готова нас підтримати, коли постане питання про членство України в ЄС. І точно не остання – підписати подібну декларацію готова ще низка країн», - додав він.

Підсумовуючи він зазначив, що підтримка членства України в ЄС буде добрим тестом на щирість.