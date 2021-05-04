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Ще 919 зробили щеплення від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 2472 нових випадки захворювання на COVID-19. З них 122 дитини та 22 медпрацівники. Варто зазначити, що було проведено всього 17 549 тестів на коронавірус.
На жаль, за добу померли 166 пацієнтів. Одужали 7 815 осіб.
2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 3 мая 2021 г.
Також Степанов відзначив, що 3 травня 919 людей було щеплено проти COVID-19. До слова, за весь період пандемії було вакциновано 756 020 українців, з яких всього 290 отримали другу дозу.
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
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