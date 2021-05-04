Білл Гейтс розлучається з дружиною

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 08:32

Стала відома причина розриву багаторічного шлюбу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що один з найбагатших людей світу, засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що розлучається з 56-річною дружиною Меліндою Гейтс. Відома пара пробула у шлюбі 27 років.

«Після довгих роздумів і роботи над відносинами ми прийняли рішення завершити наш шлюб», - зазначив 65-річний Білл Гейтс на своїй сторінці у Твіттері.

Багатій підсумував, що за 27-річний шлюб пара встигла виростити 3 дітей, створити благодійний фонд. За його словами, спільна робота у фонді продовжиться.

«Але ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара», - заявив він.

Нагадаємо, за даними Forbes, Білл Гейтс займає 4-те місце в списку найбагатших людей світу.