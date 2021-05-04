Білл Гейтс розлучається з дружиною

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Стала відома причина розриву багаторічного шлюбу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що один з найбагатших людей світу, засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що розлучається з 56-річною дружиною Меліндою Гейтс. Відома пара пробула у шлюбі 27 років.
«Після довгих роздумів і роботи над відносинами ми прийняли рішення завершити наш шлюб», - зазначив 65-річний Білл Гейтс на своїй сторінці у Твіттері.
Багатій підсумував, що за 27-річний шлюб пара встигла виростити 3 дітей, створити благодійний фонд. За його словами, спільна робота у фонді продовжиться.
«Але ми більше не віримо, що зможемо рости разом як пара», - заявив він.
Нагадаємо, за даними Forbes, Білл Гейтс займає 4-те місце в списку найбагатших людей світу.
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
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