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Якщо туристи матимуть дві дози вакцини від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Єврокомісія пропонує дати зелене світло в'їзду в ЄС всіх осіб, що прибувають з країн, де сприятлива епідеміологічна ситуація. А також обов'язковою умовою має бути вакцинація проти коронавірусу.
Також Єврокомісія пропонує підвищити поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків хворих на коронавірус. Мова йде про поріг, який визначає, коли в країні епідеміологічна ситуація вважається сприятливою.
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
10:21: Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших
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