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ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 14:01
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ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям

 Якщо туристи матимуть дві дози вакцини від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Єврокомісія пропонує дати зелене світло в'їзду в ЄС всіх осіб, що прибувають з країн, де сприятлива епідеміологічна ситуація. А також обов'язковою умовою має бути вакцинація проти коронавірусу.

Також Єврокомісія пропонує підвищити поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків   хворих на коронавірус. Мова йде про поріг, який визначає, коли в країні епідеміологічна ситуація вважається сприятливою.

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