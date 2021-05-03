ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 14:01

Якщо туристи матимуть дві дози вакцини від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Єврокомісія пропонує дати зелене світло в'їзду в ЄС всіх осіб, що прибувають з країн, де сприятлива епідеміологічна ситуація. А також обов'язковою умовою має бути вакцинація проти коронавірусу.

Також Єврокомісія пропонує підвищити поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків хворих на коронавірус. Мова йде про поріг, який визначає, коли в країні епідеміологічна ситуація вважається сприятливою.