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Депутат ВРУ засвітив на телефоні сайт для дорослих

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 13:43
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Депутат ВРУ засвітив на телефоні сайт для дорослих

Мова йде про представника ОПЗЖ Віктора Чорного.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що депутат ВРУ від політсили ОПЗЖ Віктор Чорний переглядає на своєму телефоні контент з позначкою 18+. Так, Telegram-канал «Картковий Офіс» оприлюднив фото телефона народнаго обранця.

Так, серед новинних сайтів був помічений сайт з контентом еротичного характеру.

«Чорний встав перед складним вибором під час засідання Верховної Ради: почитати новини з Офісу генерального прокурора, подивитися категорію "зрілі матусі" на PornHub або дізнатися, чим займається глава Фонду держмайна», - йдеться в дописі каналу.

Сам нардеп заявив, що на фото не його руки та не його телефон.

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