Депутат ВРУ засвітив на телефоні сайт для дорослих

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 13:43

Мова йде про представника ОПЗЖ Віктора Чорного.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що депутат ВРУ від політсили ОПЗЖ Віктор Чорний переглядає на своєму телефоні контент з позначкою 18+. Так, Telegram-канал «Картковий Офіс» оприлюднив фото телефона народнаго обранця.

Так, серед новинних сайтів був помічений сайт з контентом еротичного характеру.

«Чорний встав перед складним вибором під час засідання Верховної Ради: почитати новини з Офісу генерального прокурора, подивитися категорію "зрілі матусі" на PornHub або дізнатися, чим займається глава Фонду держмайна», - йдеться в дописі каналу.

Сам нардеп заявив, що на фото не його руки та не його телефон.