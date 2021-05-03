Депутат ВРУ засвітив на телефоні сайт для дорослих

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Мова йде про представника ОПЗЖ Віктора Чорного.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що депутат ВРУ від політсили ОПЗЖ Віктор Чорний переглядає на своєму телефоні контент з позначкою 18+. Так, Telegram-канал «Картковий Офіс» оприлюднив фото телефона народнаго обранця.
Так, серед новинних сайтів був помічений сайт з контентом еротичного характеру.
«Чорний встав перед складним вибором під час засідання Верховної Ради: почитати новини з Офісу генерального прокурора, подивитися категорію "зрілі матусі" на PornHub або дізнатися, чим займається глава Фонду держмайна», - йдеться в дописі каналу.
Сам нардеп заявив, що на фото не його руки та не його телефон.
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12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
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