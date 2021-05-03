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В Японії продаватимуть морозиво із залізною стружкою

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 13:15
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В Японії продаватимуть морозиво із залізною стружкою

Щоб привернути увагу туристів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що у Японії з'явиться незвичний десерт – морозиво з металевою стружкою за 3,70 долара. А саме у містах Цубаме і Сандзе. Автори ідеї очікують, що таке морозиво приверне увагу туристів. В тому числі японських, які прибувають у згадані міста влітку.

Металевою стружкою слугуватиме чорний перець. Як відомо, через пандемію коронавірусу потік туристів різко впав. Варто зазначити, що міста Цубаме і Сандзе відомі своїми металургійними заводами.

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