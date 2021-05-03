В Японії продаватимуть морозиво із залізною стружкою

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 13:15

Щоб привернути увагу туристів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що у Японії з'явиться незвичний десерт – морозиво з металевою стружкою за 3,70 долара. А саме у містах Цубаме і Сандзе. Автори ідеї очікують, що таке морозиво приверне увагу туристів. В тому числі японських, які прибувають у згадані міста влітку.

Металевою стружкою слугуватиме чорний перець. Як відомо, через пандемію коронавірусу потік туристів різко впав. Варто зазначити, що міста Цубаме і Сандзе відомі своїми металургійними заводами.