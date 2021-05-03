7 областей України знаходяться у «червоній зоні»

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 13:40

9 областей – в «жовтій зоні».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що у червоній зоні наразі в Україні перебуває 7 областей. Це Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У помаранчевої зоні Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні тим часом Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.