7 областей України знаходяться у «червоній зоні»

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9 областей – в «жовтій зоні».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що у червоній зоні наразі в Україні перебуває 7 областей. Це Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У помаранчевої зоні Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
У жовтій зоні тим часом Київ, Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська області.
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
10:21: Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших
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