У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 12:15

Кількість смертей від коронавірусу росте шаленими темпами.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що бразильським активістам не сподобалася реакція уряду на ситуацію з коронавірусом в країні. В результаті люди знову влаштували акцію, створивши макети могил на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

Як відомо, квітень виявився найсмертоноснішим у Бразилії з часів старту пандемії. Загальна кількість смертей в країні досягла позначки 407,775.

Експерти у галузі охорони здоров'я побоюються настання третьої вірусної хвилі. Варто зазначити, що в Бразилії також значно уповільнився розподіл вакцини проти Covid-19.