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Кількість смертей від коронавірусу росте шаленими темпами.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що бразильським активістам не сподобалася реакція уряду на ситуацію з коронавірусом в країні. В результаті люди знову влаштували акцію, створивши макети могил на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.
Як відомо, квітень виявився найсмертоноснішим у Бразилії з часів старту пандемії. Загальна кількість смертей в країні досягла позначки 407,775.
Експерти у галузі охорони здоров'я побоюються настання третьої вірусної хвилі. Варто зазначити, що в Бразилії також значно уповільнився розподіл вакцини проти Covid-19.
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
10:21: Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших
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09:50: Идеальный чехол Huawei: каким он должен быть, почему его стоит выбирать именно в магазине Oneklik
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