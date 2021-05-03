На травневі свята Порошенко відправився на Кіпр

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На острові також був помічений його соратник.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що колишній український лідер Петро Порошенко полетів відпочивати на Кіпр. Про це повідомив Telegram-канал «Вертикаль», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Як зазначається, Порошенко з дружиною Мариною відправився рейсом №341 «Київ – Ларнака».
«Не виключено, що на Кіпрі Порошенко буде вирішувати фінансові справи. В Україні він бачить загрозу у справі Чауса і в розслідуванні після одкровень Гладковського-молодшого по оборонці», - відзначив Telegram-канал.
За попередніми даними, у цей же період на Кіпрі знаходитиметься соратник Порошенка Сергій Березенко. Він також прибув на острів з сім'єю.
12:15: У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19
10:21: Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших
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09:50: Идеальный чехол Huawei: каким он должен быть, почему его стоит выбирать именно в магазине Oneklik
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