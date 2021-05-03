Австралія придбає останню версію танка Abrams

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 11:10

Австралія використовуватиме розширені можливості для посилення оборони своєї країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що Австралія закупить важкі броньовані бойові системи та супутнє обладнання на 1,685 мільярда доларів. Як відомо, нещодавно Державний департамент США схвалив потенційний продаж Австралії останньої версії танка «Абрамс».

Так, Австралія отримає 75 танків M1A2 версії 3 (SEPv3), 29 транспортних засобів M1150 Assault Breacher, 18 спільних штурмових мостів M1074, 6 бойових автомобілів M88A2 Hercules і сто 122 AGT1500 газотурбінні двигуни.

«Запропонований продаж покращує здатність Австралії відповідати на поточні та майбутні загрози, підвищуючи летальність, виживаність та сумісність австралійської армії», - зазначили в Агентстві з питань оборонної безпеки США.

Відомо, що основні бойові танки M1A2 SEPv3 оновлять поточний австралійський флот танків M1A1 SA без змін у структурі збройних сил Королівського австралійського корпусу. Танк Abrams вважається найнадійнішим, який коли-небудь випускався. Він зменшить логістичний тягар армії Австралії.