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Як виявилось, у світі є попит на дорослі дерева.
Новину передає «Преса України».
Німецькі ЗМІ звернули увагу на те, що попри пандемію коронавірусу люди продовжують жити звичним життям і робити звичні покупки. Для прикладу, французи можуть замовити собі 50-річні дуби з Німеччини. Коштують такі дерева як авто середнього класу.
Так, купити гігантські дерева пропонує розплідник дерев Брунс, що у Нижній Саксонії, Німеччина. Працівники розплідника зазначають, що їхні дерева користуються попитом у всьому світі попри те, що вони можуть мати висоту 20 метрів та вагу 5 тонн. Доставка такого незвичного товару може зайняти трохи часу. Однак ландшафтні дизайнери готові чекати.
10:21: Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших
09:38: У Японії заявили, що Олімпійські ігри не повинні обтяжувати медичні системи
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