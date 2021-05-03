Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 10:21

Як виявилось, у світі є попит на дорослі дерева.

Новину передає «Преса України».

Німецькі ЗМІ звернули увагу на те, що попри пандемію коронавірусу люди продовжують жити звичним життям і робити звичні покупки. Для прикладу, французи можуть замовити собі 50-річні дуби з Німеччини. Коштують такі дерева як авто середнього класу.

Так, купити гігантські дерева пропонує розплідник дерев Брунс, що у Нижній Саксонії, Німеччина. Працівники розплідника зазначають, що їхні дерева користуються попитом у всьому світі попри те, що вони можуть мати висоту 20 метрів та вагу 5 тонн. Доставка такого незвичного товару може зайняти трохи часу. Однак ландшафтні дизайнери готові чекати.