У Японії заявили, що Олімпійські ігри не повинні обтяжувати медичні системи

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 09:38

Як відомо, в країні щоденно проводитимуть тест на коронавірус спортсменам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що уряд Японії побоюється з приводу навантаження на медичну системукраїни на тлі проведення Олімпійських ігор. Зокрема через необхідність щоденно тестувати спортсменів.

Як відомо, Олімпійські ігри відбуватимуться таким чином, щоб усі почувались у безпеці. Про це заявив журналістам головний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като.

Цього тижня організатори «Токіо-2020» випустили друге видання «посібників», в яких викладені стандарти запобігання зараженню на літніх Іграх, які мають розпочатися менш ніж за три місяці після однорічної затримки через пандемію.

Правила вимагають щоденного тестування спортсменів та не дозволяють їм використовувати громадський транспорт.