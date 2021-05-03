В Україні виявили менше 3000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 03 травня 2021, 09:03

Все через проведення меншої кількості тестів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 травня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні було проведено всього 16 023 тести на коронавірус. В результаті виявлених хворих виявилось всього 2 758.

З них 116 дітей та 23 медпрацівники. Про це Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі. На жаль, летальних випадків 154.

2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 2 мая 2021 г.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях», - додав він.

За минулу добу від коронавірусу було вакциновано 177, а за весь період вакцинації - 755 103 людини.