В Україні виявили менше 3000 нових ковідних хворих

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Все через проведення меншої кількості тестів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 травня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні було проведено всього 16 023 тести на коронавірус. В результаті виявлених хворих виявилось всього 2 758.
З них 116 дітей та 23 медпрацівники. Про це Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі. На жаль, летальних випадків 154.
2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 2 мая 2021 г.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях», - додав він.
За минулу добу від коронавірусу було вакциновано 177, а за весь період вакцинації - 755 103 людини.
09:50: Идеальный чехол Huawei: каким он должен быть, почему его стоит выбирать именно в магазине Oneklik
14:02: За рік українські паски подорожчали більше, ніж на 20%
13:44: У Медведчука виявилося найбільше хутра серед усіх нардепів
12:46: Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень
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