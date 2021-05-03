Башар Асад оголосив амністію в Сирії

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Стало відомо, кого вона торкнеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 травня, стало відомо, що президент Сирії Башар Асад поставив свій підпис під указом про загальну амністію в країні. На амністію можуть розраховувати злочинці, які скоїли злочин до 2 травня.
Уточнюється, що мова йде про відносно легкі злочини. Це дача хабарів, фальсифікація офіційних документів, продаж наркотиків. Під амністію попадають також неповнолітні правопорушники, а також люди, які здадуться владі.
Указ президента передбачає заміну смертної кари на довічні каторжні роботи, а людей, яких засудили до довічних каторжних робіт, очікує скорочення терміну до 20 років.
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