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Весь великодній кошик подорожчав на 10%.
Новину передає «Преса України».
У 2021 році великодні паски вагою 0,5 кг коштують 85 грн. подорожчання в порівнянні з минулим роком відбулось на 21%. Тим часом весь великодній кошик коштує 712 гривень, що на 10% більше, порівняно з 2020 роком.
Про це розповіли у прес-службі українського клубу аграрного бізнесу. Нагадаємо, у великодній кошик українців входять паска, вершкове масло, твердий сир, курка, запечена свинина, курячі яйця, сир, сало, хрін.
14:02: За рік українські паски подорожчали більше, ніж на 20%
13:44: У Медведчука виявилося найбільше хутра серед усіх нардепів
12:46: Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень
09:42: Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну
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