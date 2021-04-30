За рік українські паски подорожчали більше, ніж на 20%

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 14:02

Весь великодній кошик подорожчав на 10%.

Новину передає «Преса України».

У 2021 році великодні паски вагою 0,5 кг коштують 85 грн. подорожчання в порівнянні з минулим роком відбулось на 21%. Тим часом весь великодній кошик коштує 712 гривень, що на 10% більше, порівняно з 2020 роком.

Про це розповіли у прес-службі українського клубу аграрного бізнесу. Нагадаємо, у великодній кошик українців входять паска, вершкове масло, твердий сир, курка, запечена свинина, курячі яйця, сир, сало, хрін.