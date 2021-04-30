У Медведчука виявилося найбільше хутра серед усіх нардепів

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 13:44

Нардеп та його дружина люблять речі дорогих брендів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українські депутати задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Мова йде про шуби, куртки і сумки дорогих брендів. Найбільше таких виробів у лідера ОПЗЖ, кума лідера Кремля Віктора Медведчука.

У нього 52 таких предмета розкоші. Про це повідомив рух «Чесно». Уточнюється, що у Медведчука 11 сумок, зокрема від Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci. Також він має 5 цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя і шиншили.

Варто зазначити, що чимало хутряного одягу належить саме дружині депутата, телеведучій Оксані Марченко. Всього у категорії «цінне рухоме майно» Медведчук вніс 247 об'єктів.