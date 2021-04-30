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У Медведчука виявилося найбільше хутра серед усіх нардепів

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 13:44
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У Медведчука виявилося найбільше хутра серед усіх нардепів

Нардеп та його дружина люблять речі дорогих брендів.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українські депутати задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Мова йде про шуби, куртки і сумки дорогих брендів. Найбільше таких виробів у лідера ОПЗЖ, кума лідера Кремля Віктора Медведчука.

У нього 52 таких предмета розкоші. Про це повідомив рух «Чесно».  Уточнюється, що у Медведчука 11 сумок, зокрема від Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci. Також він має 5 цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя і шиншили.

Варто зазначити, що чимало хутряного одягу належить саме дружині депутата, телеведучій Оксані Марченко. Всього у категорії «цінне рухоме майно» Медведчук вніс 247 об'єктів.

 

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