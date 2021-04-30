Україна закрила кордон для індійських мандрівників

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В Індії спалах коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 квітня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна закриває кордон для прибулих з Індії. Усі громадяни, які прибувають з Індії в Україну, будуть повинні пройти самоізоляцію. При цьому не важливо, який результаті покаже тест на коронавірус.
Рішення вступає в силу 2 травня.
«Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибутку з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 з останніх 14 днів підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР тесту», - уточнив Ляшко.
Нагадаємо, нещодавно в Індії підтвердили майже 361 тисячу нових хворих за добу.
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