Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 12:46

Погода буде теплою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 2 травня, на Великдень в країні буде тепло. За її даними, денна температура повітря сягне +15+20 градусів, місцями +20+24 градуси.

«Вночі, звичайно, свіжіше, але вже без заморозків: +7+13, на північному заході та Заході +4+10 градусів», - додала вона.

1 травня дощі пройдуть у західних та східних областях. 2 травня опади також спостерігатимуться вночі в західних областях, після чого попрямують у східному напрямку плюс Північ, Центр, Південь. Виключенням стануть Запоріжжя та Крим.