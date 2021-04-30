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Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 12:46
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Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень

Погода буде теплою.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що 2 травня, на Великдень в країні буде тепло. За її даними, денна температура повітря сягне +15+20 градусів, місцями +20+24 градуси.

«Вночі, звичайно, свіжіше, але вже без заморозків: +7+13, на північному заході та Заході +4+10 градусів», - додала вона.

1 травня дощі пройдуть у західних та східних областях. 2 травня опади також спостерігатимуться вночі в західних областях, після чого попрямують у східному напрямку плюс Північ, Центр, Південь. Виключенням стануть Запоріжжя та Крим.

  

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