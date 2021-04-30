Дружина Чауса звернулася до Зеленського

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Жінка боїться, що над колишнім суддею знущатимуться.
Новину передає «Преса України».
Дружина українського колишнього судді Миколи Чауса, який був пійманий на хабарі, втік, а потім був викрадений, звернулась до президента України Володимира Зеленського. Світлана Чаус попросила не допустити розправи над чоловіком.
Лист жінки отримали журналісти видання «Страна». Світлана Чаус зазначила, що за версією молдовського слідства, чоловіка вивезли з Молдови і до цього начебто причетні співробітники українських спецслужб.
«Якщо спецслужби і далі незаконно будуть утримувати мого чоловіка, ми продовжимо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім'я і адвокати будуть вживати всіх можливих заходів, щоб повернути Миколу Чауса живим», - йдеться у листі.
Жінка запевнила, що її чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя.
12:46: Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень
09:42: Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну
08:32: Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир
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