Індія попросила допомоги у боротьбі з Сovid-19

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40 країн відгукнулися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що МЗС Індії звернулося до голів дипмісій з усього світу. Так, було озвучено прохання допомогти побороти коронавірус.
Відомо, що 40 держав готові протягнути руку допомоги. За даними Times of India, глава МЗС Індії Субраманіама Джайшанкара попросив доставити кисень в індійські лікарні, а також надати медикаменти та обладнання для виробництва рідкого кисню.
Нагадаємо, протягом останніх тижнів в Індії погіршилася ситуація з коронавірусом. Лікарні переповнені хворими. Наразі зафіксовано 3 170 228 хворіючих людей. За весь період пандемії в Індії заразилися 18 762 976 осіб, з них 208 303 пацієнта померли.
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