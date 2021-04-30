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Індія попросила допомоги у боротьбі з Сovid-19

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 11:31
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Індія попросила допомоги у боротьбі з Сovid-19

40 країн відгукнулися. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що МЗС Індії звернулося до голів дипмісій з усього світу. Так, було озвучено прохання допомогти побороти коронавірус.

Відомо, що 40 держав готові протягнути руку допомоги. За даними Times of India, глава МЗС Індії Субраманіама Джайшанкара попросив доставити кисень в індійські лікарні, а також надати медикаменти та обладнання для виробництва рідкого кисню.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів в Індії погіршилася ситуація з коронавірусом. Лікарні переповнені хворими. Наразі зафіксовано 3 170 228 хворіючих людей. За весь період пандемії в Індії заразилися 18 762 976 осіб, з них 208 303 пацієнта померли.

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