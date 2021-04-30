Друг Зеленського зводить великий особняк

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 10:14

Мова йде про коміка, а нині політика Юрія Корявченкова.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти видання «Страна» дізналися, що представник президентської фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков, який також є другом Володимира Зеленського, будує чималий особняк біля Києва.

Так, колишній гуморист студії «Квартал-95», який відомий за прізвиськом Юзик, будується в селищі Проців Бориспільського району. Журналісти наголосили, що при з'їзді з траси, що веде в аеропорт, до маєтку депутата прокладена ідеальна дорога. Так, вона потрапила під «Велике будівництво» президента.

Ділянка «слуги» має площу 18 соток і вона записана на дружину депутата Тетяну. На ділянці розміщена недобудована дача площею 260 кв. м.