Друг Зеленського зводить великий особняк

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Мова йде про коміка, а нині політика Юрія Корявченкова.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти видання «Страна» дізналися, що представник президентської фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков, який також є другом Володимира Зеленського, будує чималий особняк біля Києва.
Так, колишній гуморист студії «Квартал-95», який відомий за прізвиськом Юзик, будується в селищі Проців Бориспільського району. Журналісти наголосили, що при з'їзді з траси, що веде в аеропорт, до маєтку депутата прокладена ідеальна дорога. Так, вона потрапила під «Велике будівництво» президента.
Ділянка «слуги» має площу 18 соток і вона записана на дружину депутата Тетяну. На ділянці розміщена недобудована дача площею 260 кв. м.
09:42: Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну
08:32: Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир
20:26: Украина может присоединиться к обвинениям России во взрывах на военных складах
13:57: Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду
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