Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 09:42

Міністерство культури та інформаційної політики України прийняло відповідне рішення.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі СБУ повідомили, що концерти російського топ-репера Моргенштерна в Україні не відбудуться. Виконавця тепер включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

«Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України», - йдеться в повідомленні.

CБУ: «Моргенштерна» включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці Відповідне рішення за поданням Служби... Опубликовано Служба безпеки України Четверг, 29 апреля 2021 г.

Нагадаємо, раніше музикант виступав в Одесі. Після цього клуб, де був концерт, став об’єктом, яким зацікавилися радикали. Також у Києві трапився інцидент, коли вуличного музиканта, який виконував пісні Моргенштерна, побили.

В результаті після погроз від праворадикалів Мінкульт з подачі СБУ вніс Моргенштерна в список персон нон-грата. Злочинів проти цілісності України він не скоював. Співак відреагував на рішення СБУ. Він заявив, що любить Україну та українських фанатів, закликавши також послати політику подалі.