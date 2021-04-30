Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну 09:42
Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир 08:32
Украина может присоединиться к обвинениям России во взрывах на военных складах 20:26
Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду 13:57
Десантний полк відправимо в Польщу – Жириновський відреагував на скандал з російським прапором 09:10
Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха 14:08
У Ватикані відреагували на ідею Зеленського щодо місця проведення зустрічі з Путіним 13:36
Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна 09:48
Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу 09:07
Міністерство культури та інформаційної політики України прийняло відповідне рішення.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі СБУ повідомили, що концерти російського топ-репера Моргенштерна в Україні не відбудуться. Виконавця тепер включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
«Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України», - йдеться в повідомленні.
CБУ: «Моргенштерна» включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці Відповідне рішення за поданням Служби...Опубликовано Служба безпеки України Четверг, 29 апреля 2021 г.
Нагадаємо, раніше музикант виступав в Одесі. Після цього клуб, де був концерт, став об’єктом, яким зацікавилися радикали. Також у Києві трапився інцидент, коли вуличного музиканта, який виконував пісні Моргенштерна, побили.
В результаті після погроз від праворадикалів Мінкульт з подачі СБУ вніс Моргенштерна в список персон нон-грата. Злочинів проти цілісності України він не скоював. Співак відреагував на рішення СБУ. Він заявив, що любить Україну та українських фанатів, закликавши також послати політику подалі.
09:42: Створює загрозу нацбезпеці – Російського виконавця Моргенштерна не пустять в Україну
08:32: Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир
20:26: Украина может присоединиться к обвинениям России во взрывах на военных складах
13:57: Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.