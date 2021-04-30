В Україні плюс 10 072 хворих на COVID-19

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Летальних випадків 307.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні було виявлено 10 072 нових хворих на коронавірус. Тим часом у світі кількість хворих становить більше 150 мільйонів осіб.
Одужали за останні добу 20 192 українця, а от летальних випадків 307.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (1 059 осіб), Дніпропетровській області (930), Запорізькій області (620) та Львівській області (568). У Києві виявлено 868 нових випадків», - уточнив міністр.
10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 29 апреля 2021 г.
Також за минулу добу 73 376 людей було щеплено проти COVID-19.
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