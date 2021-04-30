В Україні плюс 10 072 хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 09:08

Летальних випадків 307.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні було виявлено 10 072 нових хворих на коронавірус. Тим часом у світі кількість хворих становить більше 150 мільйонів осіб.

Одужали за останні добу 20 192 українця, а от летальних випадків 307.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (1 059 осіб), Дніпропетровській області (930), Запорізькій області (620) та Львівській області (568). У Києві виявлено 868 нових випадків», - уточнив міністр.

10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 29 апреля 2021 г.

Також за минулу добу 73 376 людей було щеплено проти COVID-19.