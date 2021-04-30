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Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир

Аня Мартинюк 30 квітня 2021, 08:32
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Однорічний син депутата від партії Порошенко став власником медцентру і 4 квартир

Дорогий подарунок сину зробив Григорій Козловський.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у однорічного сина депутата Львівської облради Григорія Козловського є приватний медичний центр у Львові. А також 4 квартири. Мова йде про однорічного Ярему. Про це розповіли журналісти «Наші гроші. Львів».

Удержавному реєстрі прав на нерухоме майно зазначено, щона дитину записаний будинок площею близько 4,2 тисячі метрів. Це майбутній приватний медичний центр з пологовим будинком, який зводить компанія ТОВ "Лемберг медикал Центр". Йому його подарували.

Варто зазначити, що депутат Козловський представляє партію Петра Порошенка «Європейська солідарність».

 

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