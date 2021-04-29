Украина может присоединиться к обвинениям России во взрывах на военных складах

zmxn 29 квітня 2021, 20:26

Власти Болгарии и Чехии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы объясняют тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы.

В анонимных телеграм-каналах уже появилась информация о том, что Украина может также присоединиться к обвинениям России во взрывах на складах с боеприпасами. Напомним, что в Украине большие пожары за последние 16 лет возникали на семи военных складах. Первый инцидент произошел в 2003 году. Тогда это был Артемовск в Донецкой области. Впоследствии несколько раз подряд взрывы были в Новобогдановке на Запорожье, а через пять лет – в Лозовой. Из недавних катастроф – Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня.

Внезапные детонирования военные объясняли жарой и немалой площадью на неразминированной территории. Также в некоторых случаях следователи приходили к выводу, что виною всему халатность сотрудников складов.

В Чехии и Болгарии скандал восприняли неоднозначно. Некоторые эксперты задаются вопросом, почему о взрывах заговорили только сейчас. При этом в ЕС уже начались заседания, где обсуждают данную тему – как такое вообще возможно, что частное лицо владеет складом, где боеприпасов больше, чем в армии? Что интересно, о складе никто не знал, даже местные жители и власти.

Скрытое функционирование складов могло свидетельствовать о том, что торговля велась нелегально, либо через «серые схемы». Как писали чешские СМИ, в 2016 году в Брненском окружном суде рассматривалось дело против пятерых физических и двух юридических лиц, которым было предъявлено обвинение в незаконном хранении запрещенных боеприпасов. В частности, под подозрение попадали компании Army Excalibur и Real Trade Prague, которых подозревали в разработке, производстве и хранении запрещенных боевых средств, в частности, противопехотных мин.

Так, по данным следствия, Real Trade Prague в 2012 году закупила у венгерской компании Army Excalibur 269 мин направленного действия МОН-100 и 232 мины МОН-200. Эти боеприпасы запрещены правовыми нормами Чешской республики и нормами международного права.

И хотя чешский информационный портал «e15» указывает, что это дело не связано со взрывами на складах, как пишут СМИ, запрещенные боеприпасы Гебрев хранил именно во Врбетице.

В свою очередь президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес Москвы. В числе возможных причин инцидента он назвал халатность сотрудников и «игру зарубежных спецслужб».

Действительно, взрывы могли произойти из-за обычной халатности, как это было в Украине. Тогда официальные власти также обвиняли российские спецслужбы, однако расследования не подтвердили факт диверсий. Более того, события могли стать следствием классических «разборок» оружейных баронов.

Теперь Украина оказалась в «подвешенном состоянии», так как западные партнеры, а именно Чехия, могут потребовать присоединиться к обвинениям и санкциям. Однако пример Петра Порошенко и Владимира Гройсмана показал, что не стоит торопиться с обвинениями. Это будет выглядеть как политический популизм и попытка подыграть партнерам.

Вместе с тем, есть основания полагать, что Россия может стоять, по крайней мере, за одним из взрывов, который произошёл в Балаклее в марте 2017 года. Основной причиной возникновения пожара украинские власти называли диверсию. 25 апреля 2020 года Временная следственная комиссия предоставила отчёт о том, что причиной первых взрывов на технической территории 65-го арсенала ГРАУ ВСУ в городе Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путём взрыва заглублённых в грунт взрывчатых веществ.

Если Россия стоит за этим взрывом, то однозначно она должна понести наказание не только в рамках украинского законодательства, но и на международной арене.