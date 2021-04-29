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До 2 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити великий штраф та кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Мова йде про штраф у розмірі до 1,1 млн грн. Відповідний законопроект з’явився на сайті ВРУ.
Уточнюється за контрабанду підакцизних товарів пропонується штраф 17 тис. грн - 1,1 млн грн. За контрабанду таких товарів в значних розмірах – від 340 тис. грн до 2,125 млн грн.
13:57: Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду
09:10: Десантний полк відправимо в Польщу – Жириновський відреагував на скандал з російським прапором
14:08: Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха
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