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Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 13:57
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Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду

До 2 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України». 

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити великий штраф та кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Мова йде про штраф у розмірі до 1,1 млн грн. Відповідний законопроект з’явився на сайті ВРУ.

Уточнюється за контрабанду підакцизних товарів пропонується штраф 17 тис. грн - 1,1 млн грн. За контрабанду таких товарів в значних розмірах – від 340 тис. грн до 2,125 млн грн.

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