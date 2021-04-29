Зеленський запропонував ввести гігантські штрафи за контрабанду

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 13:57

До 2 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити великий штраф та кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Мова йде про штраф у розмірі до 1,1 млн грн. Відповідний законопроект з’явився на сайті ВРУ.

Уточнюється за контрабанду підакцизних товарів пропонується штраф 17 тис. грн - 1,1 млн грн. За контрабанду таких товарів в значних розмірах – від 340 тис. грн до 2,125 млн грн.