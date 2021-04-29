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У США та G7 відреагували на звільнення Коболєва

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 13:38
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У США та G7 відреагували на звільнення Коболєва

Іноземні партнери не привітали таке рішення.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 29 квітня, у Держдепі США та країнах G7 відреагували на звільнення андрія Коболєва з посади керівника Нафтогазу. Так, іноземці заявили про «порушення принципу корпоративного управління» та політичне втручання.

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектора - будь-то урядові або державні підприємства - є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ», - зазначив представник Держдепу США Нед Прайс в Twitter.

У G7 в свою чергу зазначили, що «ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань». 

Нагадаємо, що Андрій Коболєв звільнив місце для Юрія Вітренка.

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