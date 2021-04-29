Звільнення Степанова з МОЗ обговорять у травні

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 13:07

Через провальну програму вакцинації країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що у травні члени політсили обговорять проект постанови про звільнення очільника МОЗ Максима Степанова. Як відомо, відповідний проект набрав 150 голосів.

«Поки не планується позачергове засідання. Я думаю, що до 15 травня ніяких постанов не буде взагалі в парламенті. Ми ще не обговорювали це питання, у нас на фракції буде обговорення десь 10 травня», - зазначив Арахамія.

За його словами, претензії до Степанова є через провальну вакцинацію. Відомо, що на місце Степанова в МОЗ може прийти головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Однак, за словами Арахамії, є й інші кандидати.