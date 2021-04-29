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Коболєв прокоментував звільнення з Нафтогазу

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 12:25
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Коболєв прокоментував звільнення з Нафтогазу

Він заявив, що має претензії.  

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 29 квітня, звільнений з Нафтогазу Андрій Коболєв прокоментував відповідне рішення уряду. За його словами, він має претензії. 

«У мене, звичайно, є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління. З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє на смітник всі напрацювання», - прокоментував він.

Коболєв додав, що наразі Нафтогазу треба зберегти динаміку роботи. Нагадаємо, тепер місце Коболєва займає Юрій Вітренко. Він в свою чергу звільнив місце в Міненерго для Германа Галущенка. Останнього призначили сьогодні, 29 квітня.

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