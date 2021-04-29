ВРУ призначила нового міністра енергетики

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 11:51

Юрія Вітренка заміниили Германом Галущенком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, депутати ВРУ підтримали кандидата Германа Галущенка на посаду голови Міністерства енергетики. 305 нардепів віддали свій голос «за» віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом. На цій посаді Галущенко був з травня 2020 року.

Варто зазначити також, що за плечима у Галущенка робота в Адміністрації президента Леоніда Кучми, в Секретаріаті президента Віктора Ющенка, робота на посаді директора департаменту судової роботи у Мінюсті.

Нагадаємо, виконувачем обовязків міністра Міністерства енергетики був Юрій Вітренко. Тепер Вітренко очолив Нафтогаз України, який очолював Андрій Коболєв.