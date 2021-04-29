ВРУ призначила нового міністра енергетики

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Юрія Вітренка заміниили Германом Галущенком.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, депутати ВРУ підтримали кандидата Германа Галущенка на посаду голови Міністерства енергетики. 305 нардепів віддали свій голос «за» віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом. На цій посаді Галущенко був з травня 2020 року.
Варто зазначити також, що за плечима у Галущенка робота в Адміністрації президента Леоніда Кучми, в Секретаріаті президента Віктора Ющенка, робота на посаді директора департаменту судової роботи у Мінюсті.
Нагадаємо, виконувачем обовязків міністра Міністерства енергетики був Юрій Вітренко. Тепер Вітренко очолив Нафтогаз України, який очолював Андрій Коболєв.
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14:08: Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха
13:36: У Ватикані відреагували на ідею Зеленського щодо місця проведення зустрічі з Путіним
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