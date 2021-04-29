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ВРУ призначила нового міністра енергетики

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 11:51
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ВРУ призначила нового міністра енергетики

Юрія Вітренка заміниили Германом Галущенком.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 29 квітня, депутати ВРУ підтримали кандидата Германа Галущенка на посаду голови Міністерства енергетики. 305 нардепів віддали свій голос «за» віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом. На цій посаді Галущенко був з травня 2020 року.

Варто зазначити також, що за плечима у Галущенка робота в Адміністрації президента Леоніда Кучми, в Секретаріаті президента Віктора Ющенка, робота на посаді директора департаменту судової роботи у Мінюсті. 

Нагадаємо, виконувачем обовязків міністра Міністерства енергетики був Юрій Вітренко. Тепер Вітренко очолив Нафтогаз України, який очолював Андрій Коболєв.

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