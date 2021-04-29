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Десантний полк відправимо в Польщу – Жириновський відреагував на скандал з російським прапором

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 09:10
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Десантний полк відправимо в Польщу – Жириновський відреагував на скандал з російським прапором

Прапор РФ прибрали з матчу з шашок у Польщі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що російський депутат Володимир Жириновський відреагував на інцидент під час матчу з шашок в Польщі. Як відомо, з ігрового столу було прибрано російський прапор. За словами Жириновського, інцидент потрапить в «скарбничку ворожих дій поляків по відношенню до Росії».

Політик особливо наголосив, що за ці дії доведеться відповідати.

«У Польщі прямо під час матчу з шашок між російською спортсменкою і польською зі столу прибрали прапор Росії і наклейку з ім'ям. Що далі робитимуть? Змушувати спортсменів з Росії зачіски міняти? Одяг? Туфлі? Поляки переходять всі розумні межі, всі червоні риси», - прокоментував він.

Жириновський додав, що у майбутньому Росія  може направити десантний полк для супроводу спортсменів на змаганнях в Польщі.

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