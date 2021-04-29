В Україні плюс 11 627 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 29 квітня 2021, 08:29

Денна смертність від коронавірусу становить 387 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За його даними, за минулу добу в країні провели 93 463 тести на коронавірус. В результаті було виявлено 11 627 нових коронавірусних хворих.

Серед них 518 дітей та 259 медпрацівників. Летальних випадків 387. Варто зазначити, що одужали за добу 18 442 особи.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях», - додав міністр.

11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 28 апреля 2021 г.

Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за добу препарат ввели 70 469 людям.