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Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 14:08
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Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха

Щоб брати з них податок. 

Новину передає «Преса України».

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про запроновані критерії, якими в Україні визначатимуть, хто є олігархом. За його словами, у відповідному законопроекті будуть критерії, зокрема фінансові параметри, вплив на політичну сторону і так далі.

Руслан Стефанчук уточнив, що параметрів буде близько 7. Якщо людина підпадає під щонайменше 3 критерії, вона матиме статус олігарха. 

 Нагадаємо, в Офісі президента готують законопроект, який передбачає податок для олігархів.

 

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