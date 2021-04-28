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Щоб брати з них податок.
Новину передає «Преса України».
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про запроновані критерії, якими в Україні визначатимуть, хто є олігархом. За його словами, у відповідному законопроекті будуть критерії, зокрема фінансові параметри, вплив на політичну сторону і так далі.
Руслан Стефанчук уточнив, що параметрів буде близько 7. Якщо людина підпадає під щонайменше 3 критерії, вона матиме статус олігарха.
Нагадаємо, в Офісі президента готують законопроект, який передбачає податок для олігархів.
14:08: Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха
13:36: У Ватикані відреагували на ідею Зеленського щодо місця проведення зустрічі з Путіним
09:48: Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна
09:07: Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
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