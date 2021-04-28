Депутати України придумають 7 критеріїв, які визначатимуть статус олігарха

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 14:08

Щоб брати з них податок.

Новину передає «Преса України».

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про запроновані критерії, якими в Україні визначатимуть, хто є олігархом. За його словами, у відповідному законопроекті будуть критерії, зокрема фінансові параметри, вплив на політичну сторону і так далі.

Руслан Стефанчук уточнив, що параметрів буде близько 7. Якщо людина підпадає під щонайменше 3 критерії, вона матиме статус олігарха.

Нагадаємо, в Офісі президента готують законопроект, який передбачає податок для олігархів.