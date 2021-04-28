У Ватикані відреагували на ідею Зеленського щодо місця проведення зустрічі з Путіним

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 13:36

Для Святого престолу заява президента України стала несподіванкою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, у Ватикані відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського стати майданчиком для проведення зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Як зазначається, у Ватикані здивувалися такому ходу подій, однак відмовляти не збираються. Однак для цього необхідно, щоб дві сторони попросили про таку послугу.

«Якщо обидві сторони попросять Ватикан про посередництво, він не зможе відмовитися від цього. Безумовно, це був би дуже важливий розвиток подій», - відзначило джерело у Ватикані.

Як відомо, в інтерв'ю італійському виданню la Repubblica Володимир Зеленський назвав Ватикан ідеальним місцем для діалогу з Володимиром Путіним.