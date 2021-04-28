Лавров пояснив, чому Росія не визнає «ЛДНР»

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 13:04

Та просить Україну визнати терористичні організації.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, міністр МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не визнає «ЛНР» та «ДНР» через Мінські домовленості. Тим не менше він додав, що «моральна і міжнародно-правова правда на боці РФ і ополчення».

Відповідна заява прозвучала в інтерв'ю РІА «Новости».

«... У випадку з Донбасом ситуація була інша, і 17-годинні переговори в Мінську за участю лідерів" нормандського формату "- президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путін - вони дали результат, який через два дні був схвалений в раді Безпеки ООН без будь-яких довісів, без будь-яких сумнівів, що його потрібно виконувати» - заявив Лавров.

За його словами, Росія «не повинна спускати з гачка українського президента Володимира Зеленського та його команду.

«Чого варта заява Зеленського, коли він уже був у відчаї перевернути Мінські домовленості з ніг на голову, про те, що вони вже не годяться, але вони нам потрібні, тому що в збереженні Мінських домовленостей гарантія того, що будуть і санкції проти Росії збережені. Ми у Заходу запитуємо - як ви це розцінюєте? Вони сором'язливо очі відводять і нічого не можуть сказати», - додав він.

За словами Лаврова, знущання над міжнародно-правовим документом – це ганебно.