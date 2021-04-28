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З 1 травня Київ повернеться до нормального життя

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 12:26
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З 1 травня Київ повернеться до нормального життя

Громадський транспорт буде доступний усім.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що локдаун у Києві буде тривати до 30 квітня. З 1 травня почне повноцінно працювати громадський транспорт, а також ресторани прийматимуть відвідувачів. Торгівля теж буде без обмежень. Спортзали і фітнес-центри теж відкриються.

Крім того, з 5 травня запрацюють навчальні заклади. Разом з тим мер Києва пообіцяв посилений контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста. Додаткові патрулі Нацполіції та Муніципальної охорони спостерігатимуть за порядком.

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