З 1 травня Київ повернеться до нормального життя

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 12:26

Громадський транспорт буде доступний усім.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що локдаун у Києві буде тривати до 30 квітня. З 1 травня почне повноцінно працювати громадський транспорт, а також ресторани прийматимуть відвідувачів. Торгівля теж буде без обмежень. Спортзали і фітнес-центри теж відкриються.

Крім того, з 5 травня запрацюють навчальні заклади. Разом з тим мер Києва пообіцяв посилений контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста. Додаткові патрулі Нацполіції та Муніципальної охорони спостерігатимуть за порядком.