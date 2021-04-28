Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
  • Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
  • Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ

Рейтинг Оскара-2021 встановив антирекорд

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 10:20
Версія для друку
Рейтинг Оскара-2021 встановив антирекорд

Церемонію подивилися менше 10 млн осіб. 

Новину передає «Преса України».

Цьогоріч церемонію нагородження кінопремії Оскар подивилося ще менше людей, ніж минулоріч. А саме на 58% менше.

За даними CNN, 93-ю церемонію нагородження подивилися 9,85 млн осіб, що є антирекордом. За словами критиків Голлівуду, такий хід подій можна пояснити «культурним марксизмом» і надмірною політизацією кіноіндустрії США.

Як повідомлялось раніше, головну статуетку, за кращий фільм року, віддали стрічці «Земля кочівників».

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції