Рейтинг Оскара-2021 встановив антирекорд

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Церемонію подивилися менше 10 млн осіб.
Новину передає «Преса України».
Цьогоріч церемонію нагородження кінопремії Оскар подивилося ще менше людей, ніж минулоріч. А саме на 58% менше.
За даними CNN, 93-ю церемонію нагородження подивилися 9,85 млн осіб, що є антирекордом. За словами критиків Голлівуду, такий хід подій можна пояснити «культурним марксизмом» і надмірною політизацією кіноіндустрії США.
Як повідомлялось раніше, головну статуетку, за кращий фільм року, віддали стрічці «Земля кочівників».
09:48: Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна
09:07: Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
14:03: Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
13:08: Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть
12:38: Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік
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