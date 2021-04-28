Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
  • Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
  • Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ

Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 09:48
Версія для друку
Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна

Вони сягнули  2,5 мільярда гривень.

Новину передає «Преса України».

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що міський бюджет зазнав чималих збитків. За його словами, через пандемію в казну міста не надійшло 2,5 мільярда гривень. Така заява прозвучала в ефірі каналу «Україна 24».

«Я не буду говорити, наскільки важко бюджету міста, але тільки за перший квартал місто недоотримало 2,5 млрд грн. Це хворобливі показники. Ми робимо все для того, щоб вийти з червоної зони, але це рішення приймає комісія з надзвичайних ситуацій відповідно з критеріями», - пояснив він.

Кличко додав, що робитиме все, аби транспорт у Києві не був переповнений.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції