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Вони сягнули 2,5 мільярда гривень.
Новину передає «Преса України».
Столичний мер Віталій Кличко заявив, що міський бюджет зазнав чималих збитків. За його словами, через пандемію в казну міста не надійшло 2,5 мільярда гривень. Така заява прозвучала в ефірі каналу «Україна 24».
«Я не буду говорити, наскільки важко бюджету міста, але тільки за перший квартал місто недоотримало 2,5 млрд грн. Це хворобливі показники. Ми робимо все для того, щоб вийти з червоної зони, але це рішення приймає комісія з надзвичайних ситуацій відповідно з критеріями», - пояснив він.
Кличко додав, що робитиме все, аби транспорт у Києві не був переповнений.
09:48: Кличко заявив про чималі втрати бюджету Києві від локлауна
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