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«Еліта» вакцинувалася, а рівняни не хочуть.
Новину передає «Преса України».
В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Ні для кого не секрет, що вона є провальною. Люди неохоче вакцинуються. Так, другу дозу препарату від коронавірусу отримали всього 9 українців.
В результаті у Мережі можна помітити активну пропаганду вакцинацію. Зокрема у Рівному панянка на ім'я Олександра Мельник написала гнівний пост про те, що до неї звертаються люди з різних куточків країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу.
Жінка навела приклади, що це музиканти, журналісти, ІТ-шники, блогери та інші. За її словами, рівняни ж тим часом не бажають обколюватися вакциною.
«В Рівному складно зібрати 10 людей на 1 ампулу, бо із 10 записавшихся двоє просто не прийдуть, ще один захоче Pfizer, а хтось раптово захворіє», - зазначила вона, додавши, що Рівне це «місто безсмертних, курва».
Я сьогодні відверто розлючена. Мені в месенджер кожного дня пишуть з десяток людей із Києва, Львова, Хмельницького,...Опубликовано Alexandra Melnik Вторник, 27 апреля 2021 г.
Під постом можна побачити чимало коментарів у стилі ботоферми, що може свідчити про агресивну пропаганду вакцинації. Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні добровільна.
09:07: Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
14:03: Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
13:08: Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть
12:38: Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік
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