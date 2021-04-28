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Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 09:07
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Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу

«Еліта» вакцинувалася, а рівняни не хочуть.

Новину передає «Преса України».

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Ні для кого не секрет, що вона є провальною. Люди неохоче вакцинуються. Так, другу дозу препарату від коронавірусу отримали всього 9 українців.

В результаті у Мережі можна помітити активну пропаганду вакцинацію. Зокрема у Рівному панянка на ім'я Олександра Мельник написала гнівний пост про те, що до неї звертаються люди з різних куточків країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу. 

Жінка навела приклади, що це музиканти, журналісти, ІТ-шники, блогери та інші. За її словами, рівняни ж тим часом не бажають обколюватися вакциною.

«В Рівному складно зібрати 10 людей на 1 ампулу, бо із 10 записавшихся двоє просто не прийдуть, ще один захоче Pfizer, а хтось раптово захворіє», - зазначила вона, додавши, що Рівне це «місто безсмертних, курва».

Я сьогодні відверто розлючена. Мені в месенджер кожного дня пишуть з десяток людей із Києва, Львова, Хмельницького,...

Опубликовано Alexandra Melnik Вторник, 27 апреля 2021 г.

Під постом можна побачити чимало коментарів у стилі ботоферми, що може свідчити про агресивну пропаганду вакцинації. Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні добровільна.

 

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