В Україні 9590 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 28 квітня 2021, 08:32

Також стало відомо, скільки людей вакцинувалося за добу.

Новину передає «Преса України».

Станом на 28 квітня у світі виявили понад 148 мільйонів хворих на коронавірус. В Україні за добу виявили 9 590 нових хворих.

На жаль, в Україні за добу померла 441 особа. Нову статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.

«Серед нових заражених 451 дитина і 217 медпрацівників. Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (818 осіб), Донецькій області (811), Дніпропетровській області (584) та Львівській області (530)», - уточнив він.

9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 27 апреля 2021 г.

Також за минулу добу 19 590 людей щеплено проти COVID-19.