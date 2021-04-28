В Україні 9590 нових хворих на коронавірус

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Також стало відомо, скільки людей вакцинувалося за добу.
Новину передає «Преса України».
Станом на 28 квітня у світі виявили понад 148 мільйонів хворих на коронавірус. В Україні за добу виявили 9 590 нових хворих.
На жаль, в Україні за добу померла 441 особа. Нову статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.
«Серед нових заражених 451 дитина і 217 медпрацівників. Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (818 осіб), Донецькій області (811), Дніпропетровській області (584) та Львівській області (530)», - уточнив він.
9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 27 апреля 2021 г.
Також за минулу добу 19 590 людей щеплено проти COVID-19.
09:07: Агресивна пропаганда – Рівнян настирливо просять колотися вакциною проти коронавірусу
14:03: Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
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12:38: Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік
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