Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 14:03

Спостерігається позитивна динаміка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19. Відповідна заява прозвучала на брифінгу.

«Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери», - заявив він.

Степанов наголосив, що у порівнянні з позаминулим і минулим тижнем, кількість хворих зменшилась з майже 92 тис до майже 77 тис. осіб.