Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
  • Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
  • Росія відкликала війська від українського кордону

Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 14:03
Версія для друку
Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов

Спостерігається позитивна динаміка.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19. Відповідна заява прозвучала на брифінгу.

«Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери», - заявив він.

Степанов наголосив, що у порівнянні з позаминулим і минулим тижнем, кількість хворих зменшилась з майже 92 тис до майже 77 тис. осіб.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції