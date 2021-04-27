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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19. Відповідна заява прозвучала на брифінгу.
«Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери», - заявив він.
Степанов наголосив, що у порівнянні з позаминулим і минулим тижнем, кількість хворих зменшилась з майже 92 тис до майже 77 тис. осіб.
14:03: Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
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