Синоптик України порадувала свіжим прогнозом

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 13:41

Місцями в Україні буде до +23 градусів.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде потепління. Стовпчики термометрів покажуть +11+15 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, +8+10 градусів.

«28-го квітня в Україні скрізь світитиме сонце, підставляйте йому носа і щоки, бо вже пора яскравіших кольорів. У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів», - уточнила вона.

На вихідних, 2 травня, на Заході, Півночі та в Центрі очікуються зливи, вітер, грози та +17+23 градусів. У Києві гроза та +18 градусів.