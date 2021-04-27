Синоптик України порадувала свіжим прогнозом

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Місцями в Україні буде до +23 градусів.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде потепління. Стовпчики термометрів покажуть +11+15 градусів. Свіжіше буде на Сумщині, +8+10 градусів.
«28-го квітня в Україні скрізь світитиме сонце, підставляйте йому носа і щоки, бо вже пора яскравіших кольорів. У Києві середа буде сонячною, з холодною ніччю, із заморозками, та теплішим днем, до +13 градусів», - уточнила вона.
На вихідних, 2 травня, на Заході, Півночі та в Центрі очікуються зливи, вітер, грози та +17+23 градусів. У Києві гроза та +18 градусів.
14:03: Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19 - Степанов
13:08: Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть
12:38: Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік
11:25: Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
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