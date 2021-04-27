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Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 13:08
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Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть

Стало відомо, які обмеження ввела туристична країна. 

Новину передає «Преса України».

Туреччина ввела жорсткий локдаун з 29 квітня до 17 травня. Так, в країні діятиме комендантська година з 19:00 вечора до 5 ранку. Магазини працюватимуть до 17:00.

Відомо, що Туреччина буде приймати туристів. Однак готелі працювати не будуть. В них пускатимуть виключно іноземців. Про це повідомив президент країни Раджеп Ердоган. Тим не менше він не уточнив, які винятки діятимуть для іноземців.

Туристи з посвідкою на проживання виконуватимуть вимоги, що написані для громадян Туреччини. Ситуація поки не зовсім ясна. Тому громадяни Туреччини обурюються з приводу такого ходу подій.

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