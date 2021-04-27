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Всього за десять років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що на території США постійно проживає 331 449 281 особа, що на 7,4% більше, ніж в 2010 році. Про це розповіли у Бюро перепису населення США (CENSUS).
«Число людей, що проживають в Сполучених Штатах, включаючи 50 штатів і округ Колумбія, становило 331 449 281 особа за станом на 1 квітня 2020 року, що на 7,4% більше в порівнянні з переписом 2010 року», - йдеться в повідомленні.
Так, за 10 років в Америці побільшало людей на 22,7 мільйона чоловік.
13:08: Локдаун у Туреччині – Правила для туристів суворими не будуть
12:38: Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік
11:25: Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
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