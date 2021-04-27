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Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 12:38
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Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік

Всього за десять років. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що на території США постійно проживає  331 449 281 особа, що на 7,4% більше, ніж в 2010 році. Про це розповіли у Бюро перепису населення США (CENSUS).

«Число людей, що проживають в Сполучених Штатах, включаючи 50 штатів і округ Колумбія, становило 331 449 281 особа за станом на 1 квітня 2020 року, що на 7,4% більше в порівнянні з переписом 2010 року», - йдеться в повідомленні.

Так, за 10 років в Америці побільшало людей на 22,7 мільйона чоловік.

 

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