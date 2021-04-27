Населення США збільшилося майже на 23 мільйони чоловік

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 12:38

Всього за десять років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що на території США постійно проживає 331 449 281 особа, що на 7,4% більше, ніж в 2010 році. Про це розповіли у Бюро перепису населення США (CENSUS).

«Число людей, що проживають в Сполучених Штатах, включаючи 50 штатів і округ Колумбія, становило 331 449 281 особа за станом на 1 квітня 2020 року, що на 7,4% більше в порівнянні з переписом 2010 року», - йдеться в повідомленні.

Так, за 10 років в Америці побільшало людей на 22,7 мільйона чоловік.