В МАУ озвучили суму збитків від пандемії

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 12:00

Всьому вина пандемія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ заявила, що минулий рік, рік пандемії, завдав їй чималих збитків. Так, у 2020 році пасажиропотік зменшився в 4 рази.

В результаті збитки склали 4,5 мільярда гривень. Варто зазначити, що до пандемії коронавірусу, у 2019 році, спостерігався прибуток у розмірі 1,6 млрд грн.

У прес-службі компанії додали, що за підсумками 2020 року активи компанії знизилися в 1,6 рази - до 9,23 млрд грн, а непокритий збиток збільшився в 1,6 рази - до 11,6 млрд грн.