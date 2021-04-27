В МАУ озвучили суму збитків від пандемії

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Всьому вина пандемія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ заявила, що минулий рік, рік пандемії, завдав їй чималих збитків. Так, у 2020 році пасажиропотік зменшився в 4 рази.
В результаті збитки склали 4,5 мільярда гривень. Варто зазначити, що до пандемії коронавірусу, у 2019 році, спостерігався прибуток у розмірі 1,6 млрд грн.
У прес-службі компанії додали, що за підсумками 2020 року активи компанії знизилися в 1,6 рази - до 9,23 млрд грн, а непокритий збиток збільшився в 1,6 рази - до 11,6 млрд грн.
11:25: Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
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