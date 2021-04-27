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В МАУ озвучили суму збитків від пандемії

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 12:00
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В МАУ озвучили суму збитків від пандемії

Всьому вина пандемія.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ заявила, що минулий рік, рік пандемії, завдав їй чималих збитків. Так, у 2020 році пасажиропотік зменшився в 4 рази.

В результаті збитки склали 4,5 мільярда гривень. Варто зазначити, що до пандемії коронавірусу, у 2019 році, спостерігався прибуток у розмірі 1,6 млрд грн.

У прес-службі компанії додали, що за підсумками 2020 року активи компанії знизилися в 1,6 рази - до 9,23 млрд грн, а непокритий збиток збільшився в 1,6 рази - до 11,6 млрд грн.

 

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