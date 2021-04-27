Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 11:25

Про це свідчать фото, що з’явилися в офіційному блозі компанії.

Новину передає «Преса України».

Якщо в когось були сумніви щодо появи Google Pixel 5a цього року, то свіжий допис на блозі Google їх повністю спростовує. Розробники програмного забезпечення Google опублікували допис на тему брекетингу HDR + на смартфонах Pixel 5 та Pixel 4a 5G.

Однак на одному із зображень поруч із фотографією відображається назва Google Pixel 5a. Згодом фотографію було видалено. Якби це було в заголовку або у самій статті, це можна було б списати на друкарську помилку.

Однак назва цього товару відображається у інформаційному полі біля фотографії, а також у його даних EXIF, котрі відображаються самим пристроєм під час збереження зображення. За чутками, вихід нової моделі Google Pixel відбудеться 11 червня, і все більш імовірно, що це може бути саме Pixel 5a. Чи з’явиться Google Pixel 6 і довгоочікувана Google Pixel Fold, наразі не відомо. Залишається лише чекати на наступну інформацію від представників компанії.