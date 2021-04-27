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Про це свідчать фото, що з’явилися в офіційному блозі компанії.
Новину передає «Преса України».
Якщо в когось були сумніви щодо появи Google Pixel 5a цього року, то свіжий допис на блозі Google їх повністю спростовує. Розробники програмного забезпечення Google опублікували допис на тему брекетингу HDR + на смартфонах Pixel 5 та Pixel 4a 5G.
Однак на одному із зображень поруч із фотографією відображається назва Google Pixel 5a. Згодом фотографію було видалено. Якби це було в заголовку або у самій статті, це можна було б списати на друкарську помилку.
Однак назва цього товару відображається у інформаційному полі біля фотографії, а також у його даних EXIF, котрі відображаються самим пристроєм під час збереження зображення. За чутками, вихід нової моделі Google Pixel відбудеться 11 червня, і все більш імовірно, що це може бути саме Pixel 5a. Чи з’явиться Google Pixel 6 і довгоочікувана Google Pixel Fold, наразі не відомо. Залишається лише чекати на наступну інформацію від представників компанії.
11:25: Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
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