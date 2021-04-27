НБУ зміцнив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 10:45

Курси змінились односторонньо.

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встанови офіційний курс гривні до долара та євро. Долар здешевів на 5 копійок до 27,85 гривень. Євро віддало гривні 2 копійки. Воно коштує 33,65 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,71, продаж – за 27,91 грн. Купівля євро проходить за 33,34 грн, продаж – за 33,73 грн.

Раніше українські експерти відповіли на запитання, у якій валюті тримати гроші. Так, українцям порадили мати різну валюту.