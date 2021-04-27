НБУ зміцнив гривню до долара та євро

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Курси змінились односторонньо.
Новину передає «Преса України».
Нацбанк встанови офіційний курс гривні до долара та євро. Долар здешевів на 5 копійок до 27,85 гривень. Євро віддало гривні 2 копійки. Воно коштує 33,65 грн.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,71, продаж – за 27,91 грн. Купівля євро проходить за 33,34 грн, продаж – за 33,73 грн.
Раніше українські експерти відповіли на запитання, у якій валюті тримати гроші. Так, українцям порадили мати різну валюту.
11:25: Новий смартфон Google Pixel 5a може з’явитися найближчим часом
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
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