Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тариф грабіжницький – У Нафтогазі розповіли, скільки українці платитимуть за газ
  • Росія відкликала війська від українського кордону
  • З бюджету України витратять мільярд гривень на ноутбуки

НБУ зміцнив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 10:45
Версія для друку
НБУ зміцнив гривню до долара та євро

Курси змінились односторонньо. 

Новину передає «Преса України».

Нацбанк встанови офіційний курс гривні до долара та євро. Долар здешевів на 5 копійок до 27,85 гривень. Євро віддало гривні 2 копійки. Воно коштує 33,65 грн.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара проходить за 27,71, продаж – за 27,91 грн. Купівля євро проходить за 33,34 грн, продаж – за 33,73 грн.

Раніше українські експерти відповіли на запитання, у якій валюті тримати гроші. Так, українцям порадили мати різну валюту. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції