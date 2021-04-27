9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 10:11

Темпи вакцинації в Україні досі повільні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що ще четверо українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. Тепер повністю вакцинованих 9 осіб.

За даними міністра МОЗ Максима Степанова, 26 квітня в Україні вакцину отримали 11 100 осіб. Найбільшу кількість щеплень за добу провели у Дніпропетровській області - 1 374 щеплення.

Нагадаємо, вакцинація в Україні добровільна. Наразі у черзі за вакциною 495 569 українців. За весь період вакцинації препарат від коронавірусу отримали 539 126 осіб.