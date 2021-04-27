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Темпи вакцинації в Україні досі повільні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, стало відомо, що ще четверо українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусної інфекції. Тепер повністю вакцинованих 9 осіб.
За даними міністра МОЗ Максима Степанова, 26 квітня в Україні вакцину отримали 11 100 осіб. Найбільшу кількість щеплень за добу провели у Дніпропетровській області - 1 374 щеплення.
Нагадаємо, вакцинація в Україні добровільна. Наразі у черзі за вакциною 495 569 українців. За весь період вакцинації препарат від коронавірусу отримали 539 126 осіб.
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
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