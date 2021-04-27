У 2021 році в Україні побільшало дитячих самогубств

Аня Мартинюк 27 квітня 2021, 09:06

За перші три місяці року показник перевищив результат цілого 2020 року.

Новину передає «Преса України».

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, який також є народним депутатом від президентської фракції «Слуга народу», повідомив про невтішну статистику.

За його даними, у перші три місяці 2021 року в країні зросла кількість дитячих самогубств. Так, з січня по березень самогубств серед дітей було 101. За весь 2020 рік – 123 випадки.

Радуцький додав, що ВРУ має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям. Оскільки саме завдяки лікам діти найчастіше вкорочують собі життя.