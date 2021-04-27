У 2021 році в Україні побільшало дитячих самогубств

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За перші три місяці року показник перевищив результат цілого 2020 року.
Новину передає «Преса України».
Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, який також є народним депутатом від президентської фракції «Слуга народу», повідомив про невтішну статистику.
За його даними, у перші три місяці 2021 року в країні зросла кількість дитячих самогубств. Так, з січня по березень самогубств серед дітей було 101. За весь 2020 рік – 123 випадки.
Радуцький додав, що ВРУ має терміново заборонити продаж лікарських засобів дітям. Оскільки саме завдяки лікам діти найчастіше вкорочують собі життя.
10:11: 9 українців отримали другу дозу вакцини від коронавірусу
09:37: Тимошенко обрала собі окуляри відомого французького бренду
14:09: Стало відомо, чому антибіотиків не повинно бути в милі
13:39: Зеленський заявив про неможливість проведення діалогу з ватажками «ЛДНР»
13:09: Шоумен Сергій Притула забажав стати головою партії «Голос»
12:38: У Лондоні тисячі людей протестували проти паспортів вакцинації
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